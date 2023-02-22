Лоскутов Андрей Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марья Андреева
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Сергеева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Авдотья Андреева
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Сергеева
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Сергеева
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоскутова Марфа Сергеева
Смерть
Неизвестно