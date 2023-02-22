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Лоскутов Андрей Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Лоскутов Семён Алексеев

Мать: Лоскутова Агрофена Гаврилова

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марья Андреева

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Сергеева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Авдотья Андреева

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Сергеева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Лоскутов Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Сергеева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Лоскутов Еремей Андреев

Мать ребёнка: Лоскутова Марфа Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Марфа Сергеева

Смерть
Неизвестно
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