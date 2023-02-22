Лоскутова Агрофена Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Агрофена Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Лоскутов Андрей Семёнов

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Алексеев

Рождение ребёнка
1741

Сын: Лоскутов Степан Семёнов

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Алексеев

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Авдотья Семёнова

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов ?

Отец ребёнка: Лоскутов Семён Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Семён Алексеев

Смерть
1775
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