Лоскутова Агрофена Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Алексеев
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Алексеев
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Авдотья Семёнова
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутов ?
Отец ребёнка: Лоскутов Семён Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1775