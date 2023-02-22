Лоскутова Марфа Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марья Андреева
Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Семёнов
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно