Лоскутова Марфа Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Марфа Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марья Андреева

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Семёнов

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Семёнов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Лоскутов Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Семёнов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Лоскутов Еремей Андреев

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Семёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Андрей Семёнов

Смерть
Неизвестно
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