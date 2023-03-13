Иванцова (Кондрева) Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Кондревъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Иванцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Иванцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Иванцовъ Яковъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иванцовъ Степанъ
Отец ребёнка: Иванцовъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванцовъ Яковъ