Иванцова (Кондрева) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцова (Кондрева) Агрофена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Кондревъ Михаилъ

Мать: Кондрева Прасковья Семенова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Иванцовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Иванцовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Иванцовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иванцовъ Степанъ

Отец ребёнка: Иванцовъ Яковъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцовъ Яковъ

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