Кондрева Прасковья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрева Прасковья Семенова

Кондрева Прасковья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Кондревъ Семенъ

Отец ребёнка: Кондревъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Иванцова Агрофена

Отец ребёнка: Кондревъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кондревъ Яковъ

Отец ребёнка: Кондревъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кондревъ Михаилъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондревъ Михаилъ

Смерть
1789
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close