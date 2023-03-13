Кондрева Прасковья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кондревъ Семенъ
Отец ребёнка: Кондревъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Иванцова Агрофена
Отец ребёнка: Кондревъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кондревъ Яковъ
Отец ребёнка: Кондревъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кондревъ Михаилъ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондревъ Михаилъ
Смерть
1789
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан