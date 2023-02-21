Завьялова (Никитина) Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (Никитина) Ксения Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Завьялов Симеон Степанович

Отец ребёнка: Завьялов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Завьялова Мария (Марфа) Степановна

Отец ребёнка: Завьялов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьялов Александр Степанович

Отец ребёнка: Завьялов Степан Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завьялов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьялов Петр Степанович

Отец ребёнка: Завьялов Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: последнее упоминание 1834
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