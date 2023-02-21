Завьялова (Никитина) Ксения Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Завьялов Симеон Степанович
Отец ребёнка: Завьялов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Завьялова Мария (Марфа) Степановна
Отец ребёнка: Завьялов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завьялов Александр Степанович
Отец ребёнка: Завьялов Степан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Завьялов Степан Михайлович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: последнее упоминание 1834