Завьялов Степан Михайлович
Место рождениясело Городище, Тверская область, Russia (Россия)
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Евсевиев Михаил
Мать: не указана
село Городище, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1783
Сын: Завьялов Симеон Степанович
Мать ребёнка: Завьялова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Завьялова Мария (Марфа) Степановна
Мать ребёнка: Завьялова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завьялов Александр Степанович
Мать ребёнка: Завьялова Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Завьялова Ксения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священослужитель
Смерть
После 1828