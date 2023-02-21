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Завьялов Степан Михайлович

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Место рождения

село Городище, Тверская область, Russia (Россия)

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1828

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Евсевиев Михаил

Мать: не указана

село Городище, Тверская область, Russia (Россия)
Рождение ребёнка
1783

Сын: Завьялов Симеон Степанович

Мать ребёнка: Завьялова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Завьялова Мария (Марфа) Степановна

Мать ребёнка: Завьялова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьялов Александр Степанович

Мать ребёнка: Завьялова Ксения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завьялов Петр Степанович

Мать ребёнка: Завьялова Ксения Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялова Ксения Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
священослужитель
Смерть
После 1828
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