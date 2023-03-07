Балина Ксения Алексеева
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти21.12.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1873
Муж: Балин Косьма Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1874
Дочь: Ефимия Косьмина
Отец ребёнка: Балин Косьма Иванов
д.Борисенки Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1876
Дочь: Устиния Косьмина
Отец ребёнка: Балин Косьма Иванов
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.12.1877
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.