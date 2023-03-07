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Балина Ксения Алексеева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

21.12.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1873

Муж: Балин Косьма Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1874

Дочь: Ефимия Косьмина

Отец ребёнка: Балин Косьма Иванов

д.Борисенки Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1876

Дочь: Устиния Косьмина

Отец ребёнка: Балин Косьма Иванов

д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.12.1877
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
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