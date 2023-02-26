Ефимия Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Косьмина

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Место рождения

д.Борисенки Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.09.1874

Дата смерти

23.09.1874

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1874

Отец: Балин Косьма Иванов

Мать: Балина Ксения Алексеева

д.Борисенки Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.09.1874
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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