Ефимия Косьмина
Место рожденияд.Борисенки Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.09.1874
Дата смерти23.09.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1874
Отец: Балин Косьма Иванов
Мать: Балина Ксения Алексеева
д.Борисенки Бородинского волостного правления Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.09.1874
д.Борисенки Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.