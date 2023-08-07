Плюхин Аверьян Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1824
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плюхин Кондратий Ефимов
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Плюхина Матрёна Евдокимова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Плюхина Настасья Аверьянова
Мать ребёнка: Плюхина Матрёна Евдокимова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Плюхина Матрёна Евдокимова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Плюхина Наталья Аверьянова
Мать ребёнка: Плюхина Матрёна Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Плюхина Матрёна Евдокимова
Смерть
1824