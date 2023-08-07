Плюхин Аверьян Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхин Аверьян Кондратьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плюхин Кондратий Ефимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Плюхин Федор Аверьянов

Мать ребёнка: Плюхина Матрёна Евдокимова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Плюхина Настасья Аверьянова

Мать ребёнка: Плюхина Матрёна Евдокимова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Плюхин Иван Аверьянов

Мать ребёнка: Плюхина Матрёна Евдокимова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Плюхина Наталья Аверьянова

Мать ребёнка: Плюхина Матрёна Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плюхин Сергей Аверьянов

Мать ребёнка: Плюхина Матрёна Евдокимова

Смерть
1824
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