Плюхина Матрёна Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхина Матрёна Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Плюхин Федор Аверьянов

Отец ребёнка: Плюхин Аверьян Кондратьев

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Плюхина Настасья Аверьянова

Отец ребёнка: Плюхин Аверьян Кондратьев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Плюхин Иван Аверьянов

Отец ребёнка: Плюхин Аверьян Кондратьев

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Плюхина Наталья Аверьянова

Отец ребёнка: Плюхин Аверьян Кондратьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плюхин Сергей Аверьянов

Отец ребёнка: Плюхин Аверьян Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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