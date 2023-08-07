Плюхина Матрёна Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Плюхин Аверьян Кондратьев
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Плюхина Настасья Аверьянова
Отец ребёнка: Плюхин Аверьян Кондратьев
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Плюхин Аверьян Кондратьев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Плюхина Наталья Аверьянова
Отец ребёнка: Плюхин Аверьян Кондратьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Плюхин Аверьян Кондратьев
Смерть
Неизвестно