Евдоким Григорьев
Место рожденияд.Узривицы
Дата рождения1778
Дата смерти10.07.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.06.1793
Сын: Иван Евдокимов
Мать ребёнка: Ирина Флорова
д.Узривицы
Рождение ребёнка
16.04.1796
Дочь: Ефросиния Евдокимова
Мать ребёнка: Ирина Флорова
д.Узривицы
Рождение ребёнка
10.08.1801
Дочь: Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Ирина Флорова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1805
Сын: Климент Евдокимов
Мать ребёнка: Ирина Флорова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1807
Сын: Дмитрий Евдокимов
Мать ребёнка: Ирина Флорова
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Флорова
Смерть
10.07.1835
д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.