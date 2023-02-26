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Евдоким Григорьев

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Место рождения

д.Узривицы

Дата рождения

1778

Дата смерти

10.07.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Григорий

Мать: ?

д.Узривицы
Рождение ребёнка
14.06.1793

Сын: Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Ирина Флорова

д.Узривицы
Рождение ребёнка
16.04.1796

Дочь: Ефросиния Евдокимова

Мать ребёнка: Ирина Флорова

д.Узривицы
Рождение ребёнка
10.08.1801

Дочь: Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Ирина Флорова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1805

Сын: Климент Евдокимов

Мать ребёнка: Ирина Флорова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1807

Сын: Дмитрий Евдокимов

Мать ребёнка: Ирина Флорова

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Харитонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Флорова

Смерть
10.07.1835
д.Володченки Марышковского приказаПоречского уезда Смоленской губ.
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