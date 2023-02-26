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Ирина Флорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1793

Сын: Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Григорьев

д.Узривицы
Рождение ребёнка
16.04.1796

Дочь: Ефросиния Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Григорьев

д.Узривицы
Рождение ребёнка
10.08.1801

Дочь: Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Григорьев

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1805

Сын: Климент Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Григорьев

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1807

Сын: Дмитрий Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Григорьев

д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Григорьев

Смерть
Неизвестно