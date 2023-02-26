Ирина Флорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1793
Сын: Иван Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Григорьев
д.Узривицы
Рождение ребёнка
16.04.1796
Дочь: Ефросиния Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Григорьев
д.Узривицы
Рождение ребёнка
10.08.1801
Дочь: Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Григорьев
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1805
Сын: Климент Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Григорьев
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1807
Сын: Дмитрий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Григорьев
д.Володченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Григорьев
Смерть
Неизвестно