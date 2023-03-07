(Торхова) Ксения (Оксинья) Устинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Рождение ребёнка
18.11.1852 ст.
Сын: Торхов Роман Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.05.1855 ст.
Сын: Торхов Фадей Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858