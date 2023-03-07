(Торхова) Ксения (Оксинья) Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Торхова) Ксения (Оксинья) Устинова

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Торхов Юстин (Устин) Лазарев

Мать: Торхова Евфросинья Васильева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1852 ст.

Сын: Торхов Роман Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1855 ст.

Сын: Торхов Фадей Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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