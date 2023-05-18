Торхов Юстин (Устин) Лазарев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Бракосочетание
05.02.1826 ст.
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Ксения (Оксинья) Устинова
Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Васильева
Рождение ребёнка
05.02.1831 ст.
Дочь: Пушкарева Агафья Устинова
Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Авдотья Устинова
Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Васильева
Рождение ребёнка
22.11.1842 ст.
Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Васильева
Рождение ребёнка
02.10.1846 ст.
Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Васса Устинова
Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850