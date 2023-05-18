Торхов Юстин (Устин) Лазарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхов Юстин (Устин) Лазарев

Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Торхов Лазарь Григорьев

Мать: Торхова Евфросинья Стефанова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.02.1826 ст.

Жена: Торхова Евфросинья Васильева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Ксения (Оксинья) Устинова

Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Васильева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1831 ст.

Дочь: Пушкарева Агафья Устинова

Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Васильева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Авдотья Устинова

Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Васильева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1842 ст.

Сын: Торхов Андрей Устинов

Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Васильева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1846 ст.

Сын: Торхов Сергей Устинов

Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Васильева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Васса Устинова

Мать ребёнка: Торхова Евфросинья Михайлова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Евфросинья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1850
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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