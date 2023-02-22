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Брюшинин Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1856

Отец: Брюшинин Григорий Петрович

Мать: Брюшинина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кальмина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Брюшинина Дарья Кондратова

Рождение ребёнка
24.07.1875

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Брюшинина Дарья Кондратова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1876

Сын: Брюшинин Иван Иванович

Мать ребёнка: Брюшинина Дарья Кондратова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.08.1880

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Брюшинина Дарья Кондратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюшинина Дарья Кондратова

Смерть
Неизвестно
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