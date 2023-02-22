Брюшинин Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1856
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Кальмина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Брюшинина Дарья Кондратова
Рождение ребёнка
24.07.1875
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Брюшинина Дарья Кондратова
Рождение ребёнка
11.10.1876
Мать ребёнка: Брюшинина Дарья Кондратова
Рождение ребёнка
23.08.1880
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Брюшинина Дарья Кондратова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно