Брюшинина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюшинина Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Брюшинин Григорий Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.11.1841

Дочь: Валявина Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Брюшинин Григорий Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1844

Дочь: Афимия Григорьевна

Отец ребёнка: Брюшинин Григорий Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.05.1847

Отец ребёнка: Брюшинин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
18.02.1849

Сын: Брюшинин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Брюшинин Григорий Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.08.1851

Отец ребёнка: Брюшинин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
23.09.1852

Отец ребёнка: Брюшинин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
25.09.1854

Отец ребёнка: Брюшинин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
03.05.1856

Сын: Брюшинин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Брюшинин Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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