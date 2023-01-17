Брюшинина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Брюшинин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
19.11.1841
Дочь: Валявина Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Брюшинин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
09.09.1844
Дочь: Афимия Григорьевна
Отец ребёнка: Брюшинин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
08.05.1847
Рождение ребёнка
18.02.1849
Сын: Брюшинин Василий Григорьев
Отец ребёнка: Брюшинин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1851
Рождение ребёнка
23.09.1852
Рождение ребёнка
25.09.1854
Рождение ребёнка
03.05.1856
Сын: Брюшинин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Брюшинин Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно