Журихин Касьян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Журихин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1956
Сын: Журихин Сергей Касьянович
Мать ребёнка: Журихина (Панкратова) Ирина Пантелеевна
Рождение ребёнка
18.03.1963
Сын: Журихин Александр Касьянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно