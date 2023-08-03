Журихин Касьян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журихин Касьян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Журихин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1956

Сын: Журихин Сергей Касьянович

Мать ребёнка: Журихина (Панкратова) Ирина Пантелеевна

Рождение ребёнка
18.03.1963

Сын: Журихин Александр Касьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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