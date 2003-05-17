Журихин Сергей Касьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1956
Дата смерти17.05.2003
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1977
Дочь: Журихина Елена Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журихина (Моисеева) Людмила Ивановна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
17.05.2003