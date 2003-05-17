Журихин Сергей Касьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖурихин Сергей Касьянович

Журихин Сергей Касьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1956

Дата смерти

17.05.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1956

Отец: Журихин Касьян Иванович

Мать: Журихина (Панкратова) Ирина Пантелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журихина (Моисеева) Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
03.09.1977

Дочь: Журихина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журихина (Моисеева) Людмила Ивановна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
17.05.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.