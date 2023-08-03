Журихина (Моисеева) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журихина (Моисеева) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1965

Отец: Моисеев Иван Кондратьевич

Мать: Моисеева (Гавришева) Елизавета Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журихин Сергей Касьянович

Рождение ребёнка
06.01.1985

Сын: Тасин Василий Даниилович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журихин Сергей Касьянович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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