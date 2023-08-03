Журихина (Моисеева) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1985
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журихин Сергей Касьянович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область