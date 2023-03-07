Киселёв Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёв Виктор

Киселёв Виктор

avatar

Место рождения

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд

Дата рождения

1921

Дата смерти

После 1997

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Киселёв Ефим

Мать: Киселева Пелагея

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Бракосочетание
После 1943

Жена: Киселева Ольга

Военная награда
17.02.1944
Орден Славы III степени
Награда
26.02.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.11.1947
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева Ольга

Смерть
После 1997
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close