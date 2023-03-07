Киселёв Виктор
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиПосле 1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Киселёв Ефим
Мать: Киселева Пелагея
Бракосочетание
После 1943
Жена: Киселева Ольга
Военная награда
17.02.1944
Орден Славы III степени
Награда
26.02.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.11.1947
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева Ольга
Смерть
После 1997
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область