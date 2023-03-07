Киселёв Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёв Ефим

Киселёв Ефим

avatar

Место рождения

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Киселёв Платон Евдокимович

Мать: Киселёва ?

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Бракосочетание
24.11.1905

Жена: Киселева Пелагея

Станки, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.08.1907

Сын: Киселёв Иван

Мать ребёнка: Киселева Пелагея

Рождение ребёнка
05.10.1911

Дочь: Корягина Ираида (Рая)

Мать ребёнка: Киселева Пелагея

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1914

Дочь: Барскова Александра

Мать ребёнка: Киселева Пелагея

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Киселёв Виктор

Мать ребёнка: Киселева Пелагея

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
После 1925

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Киселева Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Киселева Пелагея

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close