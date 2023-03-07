Киселёв Ефим
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Киселёв Платон Евдокимович
Мать: Киселёва ?
Бракосочетание
24.11.1905
Жена: Киселева Пелагея
Станки, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.08.1907
Сын: Киселёв Иван
Мать ребёнка: Киселева Пелагея
Рождение ребёнка
05.10.1911
Дочь: Корягина Ираида (Рая)
Мать ребёнка: Киселева Пелагея
Рождение ребёнка
15.04.1914
Дочь: Барскова Александра
Мать ребёнка: Киселева Пелагея
Рождение ребёнка
1921
Сын: Киселёв Виктор
Мать ребёнка: Киселева Пелагея
Рождение ребёнка
После 1925
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Киселева Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Киселева Пелагея
Смерть
Неизвестно