Киселева (Корягина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева (Корягина) Пелагея

Киселева (Корягина) Пелагея

avatar

Место рождения

Налескино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Корягин Иван

Мать: не указана

Налескино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
24.11.1905

Муж: Киселёв Ефим

Станки, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.08.1907

Сын: Киселёв Иван

Отец ребёнка: Киселёв Ефим

Рождение ребёнка
05.10.1911

Дочь: Корягина Ираида (Рая)

Отец ребёнка: Киселёв Ефим

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1914

Дочь: Барскова Александра

Отец ребёнка: Киселёв Ефим

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Киселёв Виктор

Отец ребёнка: Киселёв Ефим

Шувариха, Станковская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
После 1925

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Киселёв Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Киселёв Ефим

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close