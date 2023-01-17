Киселева (Корягина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Корягин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
24.11.1905
Муж: Киселёв Ефим
Станки, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.08.1907
Сын: Киселёв Иван
Отец ребёнка: Киселёв Ефим
Рождение ребёнка
05.10.1911
Дочь: Корягина Ираида (Рая)
Отец ребёнка: Киселёв Ефим
Рождение ребёнка
15.04.1914
Дочь: Барскова Александра
Отец ребёнка: Киселёв Ефим
Рождение ребёнка
1921
Сын: Киселёв Виктор
Отец ребёнка: Киселёв Ефим
Рождение ребёнка
После 1925
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Киселёв Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Киселёв Ефим
Смерть
Неизвестно