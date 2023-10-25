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Бойкиня Симеон Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Бойкиня Кирилл Матвеевич

Мать: Бойкиня Евдокия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Бойкиня Анна Симеоновна

Мать ребёнка: Бойкиня Фекла Евфимиевна

Рождение ребёнка
28.03.1895

Сын: Бойкиня Илларион Симеонович

Мать ребёнка: Бойкиня Фекла Евфимиевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бойкиня Кирилл Симеонович

Мать ребёнка: Бойкиня Фекла Евфимиевна

Рождение ребёнка
25.06.1900

Дочь: Бойкиня Ефросиния Симеоновна

Мать ребёнка: Бойкиня Фекла Евфимиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бойкиня Алексей Симеонович

Мать ребёнка: Бойкиня Фекла Евфимиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бойкиня Иулита Симеоновна

Мать ребёнка: Бойкиня Фекла Евфимиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойкиня Фекла Евфимиевна

Смерть
Неизвестно
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