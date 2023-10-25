Бойкиня Симеон Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Бойкиня Анна Симеоновна
Мать ребёнка: Бойкиня Фекла Евфимиевна
Рождение ребёнка
28.03.1895
Сын: Бойкиня Илларион Симеонович
Мать ребёнка: Бойкиня Фекла Евфимиевна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Бойкиня Кирилл Симеонович
Мать ребёнка: Бойкиня Фекла Евфимиевна
Рождение ребёнка
25.06.1900
Дочь: Бойкиня Ефросиния Симеоновна
Мать ребёнка: Бойкиня Фекла Евфимиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бойкиня Алексей Симеонович
Мать ребёнка: Бойкиня Фекла Евфимиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бойкиня Иулита Симеоновна
Мать ребёнка: Бойкиня Фекла Евфимиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойкиня Фекла Евфимиевна
Смерть
Неизвестно