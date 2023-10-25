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Бойкиня Кирилл Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Бойкиня Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Бойкиня Даниил Кириллович

Мать ребёнка: Бойкиня Евдокия Гаврииловна

Рождение ребёнка
22.08.1844

Сын: Бойкиня Лупп Кириллович

Мать ребёнка: Бойкиня Евдокия Гаврииловна

Рождение ребёнка
02.10.1845

Дочь: Бойкиня Харитина Кирилловна

Мать ребёнка: Бойкиня Евдокия Гаврииловна

Рождение ребёнка
21.10.1846

Сын: Бойкиня Нестор Кириллович

Мать ребёнка: Бойкиня Евдокия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Бойкиня Игнатий Кириллович

Мать ребёнка: Бойкиня Евдокия Гаврииловна

Рождение ребёнка
05.06.1850

Сын: Бойкиня Митрофан Кириллович

Мать ребёнка: Бойкиня Евдокия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бойкиня Авраамий Кириллович

Мать ребёнка: Бойкиня Евдокия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Бойкиня Симеон Кириллович

Мать ребёнка: Бойкиня Евдокия Гаврииловна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Бойкиня Данииил Кириллович

Мать ребёнка: Бойкиня Евдокия Гаврииловна

Смерть
Неизвестно
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