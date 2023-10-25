Бойкиня Евдокия Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Сын: Бойкиня Даниил Кириллович
Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
22.08.1844
Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
02.10.1845
Дочь: Бойкиня Харитина Кирилловна
Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
21.10.1846
Сын: Бойкиня Нестор Кириллович
Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Бойкиня Игнатий Кириллович
Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
05.06.1850
Сын: Бойкиня Митрофан Кириллович
Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бойкиня Авраамий Кириллович
Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Бойкиня Симеон Кириллович
Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бойкиня Данииил Кириллович
Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич
Смерть
Неизвестно