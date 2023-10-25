Бойкиня Евдокия Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойкиня Евдокия Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Бойкиня Даниил Кириллович

Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
22.08.1844

Сын: Бойкиня Лупп Кириллович

Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
02.10.1845

Дочь: Бойкиня Харитина Кирилловна

Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
21.10.1846

Сын: Бойкиня Нестор Кириллович

Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Бойкиня Игнатий Кириллович

Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
05.06.1850

Сын: Бойкиня Митрофан Кириллович

Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бойкиня Авраамий Кириллович

Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Бойкиня Симеон Кириллович

Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Бойкиня Данииил Кириллович

Отец ребёнка: Бойкиня Кирилл Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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