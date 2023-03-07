Тихов (Иванов) Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Иванов Иван Васильевич
Мать: Иванова Хиония Семеновна
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.
Дочь: Тихова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Тихова Евгения Андреевна
Восприемник: отставного федфебеля дочь девица Градислава Васильева Иванова.
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Тихова Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
12.08.1909 ст.
Дочь: Тихова Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Тихова Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
03.02.1912 ст.
Мать ребёнка: Тихова Евгения Андреевна
Рождение ребёнка
19.12.1915 ст.
Сын: Тихов Петр Иванович
Мать ребёнка: Тихова Евгения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихова Евгения Андреевна
Смерть
Неизвестно