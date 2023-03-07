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Тихов (Иванов) Иван Иванович

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Место рождения

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Иванов Иван Васильевич

Мать: Иванова Хиония Семеновна

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1903 ст.

Дочь: Тихова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Тихова Евгения Андреевна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: отставного федфебеля дочь девица Градислава Васильева Иванова.
Рождение ребёнка
21.10.1906 ст.

Сын: Тихов Александр Иванович

Мать ребёнка: Тихова Евгения Андреевна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1909 ст.

Дочь: Тихова Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Тихова Евгения Андреевна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.02.1912 ст.

Сын: Тихов Николай Иванович

Мать ребёнка: Тихова Евгения Андреевна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1915 ст.

Сын: Тихов Петр Иванович

Мать ребёнка: Тихова Евгения Андреевна

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихова Евгения Андреевна

Смерть
Неизвестно
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