Потанина Хиония Семеновна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Потанин Иван Васильевич
1890 - без фамилии.
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Потанин Иван Васильевич
1891 - без фамилии.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Иванова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Потанин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Иванов Александр Иванович
Отец ребёнка: Потанин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1871
Сын: Тихов Иван Иванович
Отец ребёнка: Потанин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно