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Потанина Хиония Семеновна

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Место рождения

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Потанин Петр Иванович

Отец ребёнка: Потанин Иван Васильевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1890 - без фамилии.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Иванов Павел Иванович

Отец ребёнка: Потанин Иван Васильевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1891 - без фамилии.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Иванова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Потанин Иван Васильевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Иванов Александр Иванович

Отец ребёнка: Потанин Иван Васильевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Тихов Иван Иванович

Отец ребёнка: Потанин Иван Васильевич

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потанин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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