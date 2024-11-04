Иванов-Сергеев-Лаврентьев-Бастриков (Яковлев) Павел Никитич
Место рождения
Дата рождения12.01.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1880 ст.
Отец: Лаврентьев-Сергеев-Бастриков (Иванов) Никита Яковлевич
Бракосочетание
18.08.1898 ст.
Рождение ребёнка
26.01.1899 ст.
Сын: Яковлев-Иванов-Сергеев-Бастриков (Никитин) Иоанн (Иван) Павлович
Мать ребёнка: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
21.08.1900 ст.
Сын: Иванов-Сергеев-Лаврентьев-Бастриков (Никитин-Евфимиев) Иоанн Павлович
Мать ребёнка: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Матрона Алексеевна
Смерть
Неизвестно