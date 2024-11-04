Иванов-Сергеев-Лаврентьев-Бастриков (Яковлев) Павел Никитич 12.01.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов-Сергеев-Лаврентьев-Бастриков (Яковлев) Павел Никитич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.01.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1880 ст.

Отец: Лаврентьев-Сергеев-Бастриков (Иванов) Никита Яковлевич

Мать: Михайлова-Никитина (Иларионова) Евфимия Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.08.1898 ст.

Жена: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Матрона Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1899 ст.

Сын: Яковлев-Иванов-Сергеев-Бастриков (Никитин) Иоанн (Иван) Павлович

Мать ребёнка: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Матрона Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1900 ст.

Сын: Иванов-Сергеев-Лаврентьев-Бастриков (Никитин-Евфимиев) Иоанн Павлович

Мать ребёнка: Сергеева-Спиридонова-Кириллова-Сатонина (Михайлова) Матрона Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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