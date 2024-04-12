(Иларионова) Евфимия Симеоновна
Место рождения
Дата рождения1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.
Бракосочетание
24.01.1863 ст.
Рождение ребёнка
16.03.1865 ст.
Сын: Иванов-Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Василий Никитич
Отец ребёнка: Лаврентьев-Сергеев-Бастриков Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
12.02.1867 ст.
Сын: Иванов-Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Тимофей Никитич
Отец ребёнка: Лаврентьев-Сергеев-Бастриков Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
11.01.1869 ст.
Сын: Иванов-Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Павел Никитич
Отец ребёнка: Лаврентьев-Сергеев-Бастриков Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
28.09.1871 ст.
Дочь: Иванова-Сергеева-Лаврентьева-Бастрикова Иустина Никитична
Отец ребёнка: Лаврентьев-Сергеев-Бастриков Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
19.08.1874 ст.
Сын: Иванов-Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Андрей Никитич
Отец ребёнка: Лаврентьев-Сергеев-Бастриков Никита Яковлевич
Смерть
Неизвестно