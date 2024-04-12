(Иларионова) Евфимия Симеоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иларионова) Евфимия Симеоновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.01.1863 ст.

Муж: Лаврентьев-Сергеев-Бастриков Никита Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1865 ст.

Сын: Иванов-Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Василий Никитич

Отец ребёнка: Лаврентьев-Сергеев-Бастриков Никита Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1867 ст.

Сын: Иванов-Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Лаврентьев-Сергеев-Бастриков Никита Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1869 ст.

Сын: Иванов-Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Павел Никитич

Отец ребёнка: Лаврентьев-Сергеев-Бастриков Никита Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1871 ст.

Дочь: Иванова-Сергеева-Лаврентьева-Бастрикова Иустина Никитична

Отец ребёнка: Лаврентьев-Сергеев-Бастриков Никита Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1874 ст.

Сын: Иванов-Сергеев-Лаврентьев-Бастриков Андрей Никитич

Отец ребёнка: Лаврентьев-Сергеев-Бастриков Никита Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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