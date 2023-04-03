Праскева Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Никифор Исаев
Отец ребёнка: Исай Романов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Матрена Исаева
Отец ребёнка: Исай Романов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сергей Исаев
Отец ребёнка: Исай Романов
Смерть
Неизвестно
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