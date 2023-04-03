Праскева Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскева Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Никифор Исаев

Отец ребёнка: Исай Романов

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Матрена Исаева

Отец ребёнка: Исай Романов

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сергей Исаев

Отец ребёнка: Исай Романов

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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