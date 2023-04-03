Исай Романов
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Роман Митрофанов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь
Рождение ребёнка
1773
Сын: Никифор Исаев
Мать ребёнка: Праскева Гаврилова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Матрена Исаева
Мать ребёнка: Праскева Гаврилова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сергей Исаев
Мать ребёнка: Праскева Гаврилова
Смерть
Неизвестно