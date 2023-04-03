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Исай Романов

Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Роман Митрофанов

Мать: не указана

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Пономарь
Рождение ребёнка
1773

Сын: Никифор Исаев

Мать ребёнка: Праскева Гаврилова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Матрена Исаева

Мать ребёнка: Праскева Гаврилова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сергей Исаев

Мать ребёнка: Праскева Гаврилова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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