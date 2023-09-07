Никонов Вячеслав Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1956
Рождение ребёнка
1979
Сын: Никонов Алексей Вячеславович
Мать ребёнка: Никонова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1989
Сын: Никонов Дмитрий Вячеславович
Мать ребёнка: Никонова ххх
Рождение ребёнка
1992
Сын: Никонов Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: Никонова ххх
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никонова ххх
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никонова Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никонова Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно