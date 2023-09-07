Никонова (Молотова) Светлана Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1929
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1929
Рождение ребёнка
05.06.1956
Сын: Никонов Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Никонов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Никонов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Никонов Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
1989