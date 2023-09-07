Никонова (Молотова) Светлана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова (Молотова) Светлана Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1929

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1929

Отец: Молотов Вячеслав Михайлович

Мать: Жемчужная Полина Семёновна

Рождение ребёнка
05.06.1956

Сын: Никонов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Никонов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Никонов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Никонов Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильюшин Владимир Сергеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Ильюшин Владимир Сергеевич

Смерть
1989
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