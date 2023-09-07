Никонов Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиконов Алексей Дмитриевич

Никонов Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1956

Сын: Никонов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Никонова Светлана Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Никонова Светлана Вячеславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Никонова Светлана Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонова Светлана Вячеславовна

Смерть
1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close