Никонов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.06.1956
Сын: Никонов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Никонова Светлана Вячеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Никонова Светлана Вячеславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Никонова Светлана Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992