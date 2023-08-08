Зыков Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Зыков Иван Гордеевич
Мать: Настасья Алексеевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Зыкова Параскева Романовна
Мать ребёнка: Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Гликерия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Ивановна
Смерть
Неизвестно