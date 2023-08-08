Зыков Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Роман Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Зыков Иван Гордеевич

Мать: Настасья Алексеевна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Зыкова Параскева Романовна

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Зыков Козьма Романович

Мать ребёнка: Гликерия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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