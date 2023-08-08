Гликерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Зыкова Параскева Романовна

Отец ребёнка: Зыков Роман Иванович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Зыков Козьма Романович

Отец ребёнка: Зыков Роман Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Роман Иванович

Смерть
Неизвестно
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