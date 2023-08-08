Гликерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Зыкова Параскева Романовна
Отец ребёнка: Зыков Роман Иванович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Зыков Роман Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Роман Иванович
Смерть
Неизвестно