Дулов Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Дулова Любовь Николаевна
Задонск, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дулова Любовь Николаевна
Смерть
Неизвестно