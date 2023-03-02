Дулов Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулов Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1758 г.р.

Мать

1768 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1826 г.р.
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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Дулов Федор Алексеевич

Мать: Кн. Дулова Александра Осиповна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кн. Дулов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Дулова Любовь Николаевна

Задонск, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дулова Любовь Николаевна

Смерть
Неизвестно
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