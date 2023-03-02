Дулов Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулов Федор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1758

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1758

Отец: Дулов Алексей Тимофеевич

Мать: Кн. Дулова Агриппина Николаевна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Кн. Дулова Александра Осиповна

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Дулов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Кн. Дулова Александра Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Кн. Дулова Александра Осиповна

Смерть
До 1825
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