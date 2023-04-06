Курносовъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курносовъ Никита

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1786

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Петръ Леонтьевъ

Мать: Василиса Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Курносова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Проломова Меланья

Мать ребёнка: Курносова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Курносовъ Василій

Мать ребёнка: Курносова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Курносова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Курносовъ Кузьма

Мать ребёнка: Курносова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курносова Анна

Смерть
1850
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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