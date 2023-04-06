Курносовъ Никита
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Петръ Леонтьевъ
Мать: Василиса Васильева
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Курносова Анна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Проломова Меланья
Мать ребёнка: Курносова Анна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Курносовъ Василій
Мать ребёнка: Курносова Анна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Курносова Анна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Курносовъ Кузьма
Мать ребёнка: Курносова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курносова Анна
Смерть
1850