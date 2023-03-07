Василиса Васильева
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Петръ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Петръ Леонтьевъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Курносовъ Никита
Отец ребёнка: Петръ Леонтьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петръ Леонтьевъ
Смерть
1790