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Василиса Васильева

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1752

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Петръ Леонтьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Петръ Леонтьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Курносовъ Никита

Отец ребёнка: Петръ Леонтьевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петръ Леонтьевъ

Смерть
1790
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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