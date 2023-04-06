Курносова (Хачина) Анна
Место рождения
Дата рождения1784
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Хачинъ Федотъ
Мать: Хачина Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Курносовъ Никита
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Проломова Меланья
Отец ребёнка: Курносовъ Никита
Рождение ребёнка
1811
Сын: Курносовъ Василій
Отец ребёнка: Курносовъ Никита
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Курносовъ Никита
Рождение ребёнка
1824
Сын: Курносовъ Кузьма
Отец ребёнка: Курносовъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курносовъ Никита