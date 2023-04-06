Курносова (Хачина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурносова (Хачина) Анна

Курносова (Хачина) Анна

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1784

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Хачинъ Федотъ

Мать: Хачина Акулина Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Курносовъ Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Проломова Меланья

Отец ребёнка: Курносовъ Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Курносовъ Василій

Отец ребёнка: Курносовъ Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Курносовъ Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Курносовъ Кузьма

Отец ребёнка: Курносовъ Никита

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курносовъ Никита

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close