Воронцова Мирафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронцова Мирафия Васильевна

Воронцова Мирафия Васильевна

avatar

Место рождения

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: Воронцов Василий Петрович

Мать: Воронцова Федулия Михайловна

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филарет Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close