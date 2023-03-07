Воронцова Мирафия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филарет Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Смерть
Неизвестно