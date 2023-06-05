Оболенская (Топорнина) Александра Николаевна 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Оболенская (Топорнина) Александра Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1861

умерла 1945

Супруги
Оболенский Иван Михайлович02.11.1853 г.р.
Дети
Звегинцева (Оболенская) Мария Ивановна1883 г.р.
Оболенский Иван Иванович13.03.1887 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Николай Иванович

Отец ребёнка: Оболенский Иван Михайлович

Бракосочетание
1875

Муж: Оболенский Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Звегинцева (Оболенская) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Оболенский Иван Михайлович

Рождение ребёнка
13.03.1887

Сын: Оболенский Иван Иванович

Отец ребёнка: Оболенский Иван Михайлович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.08.1891

Дочь: Звегинцова (Оболенская) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Оболенский Иван Михайлович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.12.1893

Дочь: Лурмес (Оболенская) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Оболенский Иван Михайлович

Бобров, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Смерть
1945

Мы используем куки для улучшения работы сайта.