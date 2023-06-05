Оболенская (Топорнина) Александра Николаевна
женский, родилась 1861
умерла 1945
Супруги
Оболенский Иван Михайлович02.11.1853 г.р.
Дети
Оболенский Иван Иванович13.03.1887 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Николай Иванович
Отец ребёнка: Оболенский Иван Михайлович
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Звегинцева (Оболенская) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Оболенский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.1887
Отец ребёнка: Оболенский Иван Михайлович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.08.1891
Дочь: Звегинцова (Оболенская) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Оболенский Иван Михайлович
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.12.1893
Дочь: Лурмес (Оболенская) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Оболенский Иван Михайлович
Бобров, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1945