Звегинцева (Оболенская) Мария Ивановна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Звегинцева (Оболенская) Мария Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1883

умерла 1943

Мать
Оболенская (Топорнина) Александра Николаевна1861 г.р.
Отец
Оболенский Иван Михайлович02.11.1853 г.р.
Супруги
Звегинцов Дмитрий Иванович18.?.1880 г.р.
Дети
Звегинцева Елена Дмитриевна1907 г.р.
Звегинцева Александра Дмитриевна1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Оболенский Иван Михайлович

Мать: Оболенская (Топорнина) Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звегинцов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Звегинцева Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Звегинцов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Звегинцева Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Звегинцов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Звегинцева Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Звегинцов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Звегинцев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Звегинцов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
29.05.1912

Сын: Звегинцов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Звегинцов Дмитрий Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1943

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