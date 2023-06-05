Звегинцева (Оболенская) Мария Ивановна
женский, родилась 1883
умерла 1943
МатьОболенская (Топорнина) Александра Николаевна1861 г.р.
ОтецОболенский Иван Михайлович02.11.1853 г.р.
Супруги
Звегинцов Дмитрий Иванович18.?.1880 г.р.
Дети
Звегинцева Елена Дмитриевна1907 г.р.
Звегинцева Александра Дмитриевна1908 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Звегинцева Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Звегинцов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Звегинцева Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Звегинцов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Звегинцева Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Звегинцов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Звегинцев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Звегинцов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1912
Сын: Звегинцов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Звегинцов Дмитрий Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1943