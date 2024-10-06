Левинская (Файнштейн) Рая Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевинская (Файнштейн) Рая Львовна

Левинская (Файнштейн) Рая Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Файнштейн Лев (Arie)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Левинская) Римма

Отец ребёнка: Левинский ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левинский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Levinsky ?

Отец ребёнка: Левинский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Levinsky) ??

Отец ребёнка: Левинский ?

Мы используем куки для улучшения работы сайта.