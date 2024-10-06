Файнштейн Лев (Arie) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФайнштейн Лев (Arie)

Файнштейн Лев (Arie)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Файнштейн ? Мойшевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левинская (Файнштейн) Рая Львовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Файнштейн Пётр Львович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Fainshtein) Roza

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.