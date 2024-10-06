Файнштейн Лев (Arie)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Файнштейн ? Мойшевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левинская (Файнштейн) Рая Львовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Fainshtein) Roza
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно