Левинский ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинский ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Левинская) Римма

Мать ребёнка: Левинская (Файнштейн) Рая Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левинская (Файнштейн) Рая Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Levinsky) ??

Мать ребёнка: Левинская (Файнштейн) Рая Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Levinsky ?

Мать ребёнка: Левинская (Файнштейн) Рая Львовна

Смерть
Неизвестно

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