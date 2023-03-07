Григорий Нилов
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Сенюшкин Нил Тихонов
Мать: Марфа Андреева
Бракосочетание
03.02.1902
Жена: Параскева Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1902
Сын: Ефимий Григориев
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
20.02.1904
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Феодор Григорьев
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
13.02.1908
Сын: Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
10.05.1911
Дочь: Александра Григорьева
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Рождение ребёнка
01.12.1913
Дочь: Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Параскева Фёдорова
Смерть
Неизвестно