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Григорий Нилов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Сенюшкин Нил Тихонов

Мать: Марфа Андреева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.02.1902

Жена: Параскева Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1902

Сын: Ефимий Григориев

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1904

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Феодор Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Рождение ребёнка
13.02.1908

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1911

Дочь: Александра Григорьева

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1913

Дочь: Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Параскева Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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