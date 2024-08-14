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Кузьмин Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

17.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Кузьмин Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Наталья Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Александр Павлович

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Илларионовна

Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Кузьмин Николай Павлович

Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Илларионовна

Широкий, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
17.05.1942

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