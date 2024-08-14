Кузьмин Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти17.05.1942
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Кузьмин Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Александр Павлович
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Илларионовна
Рождение ребёнка
01.01.1935
Мать ребёнка: Кузьмина Наталья Илларионовна
Широкий, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
17.05.1942